Компания PepsiCo приобретет израильскую SodaStream за 3,2 млрд долларов

СЕГОДНЯ 17:04 2018-08-20T17:04:39+03:00

Все выпущенные акции компании SodaStream будут проданы по 144 доллара за единицу

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Один из основных производителей безалкогольных напитков в мире, компания PepsiCo, покупает израильскую компаний SodaStream. Сумма сделки составит 3,2 млрд долларов, говорится в пресс-релизе PepsiCo, распространенном в понедельник, 20 августа.

"Согласно достигнутому соглашению между двумя компаниями, PepsiCo согласилась приобрести все выпущенные акции компании SodaStream по цене 144 за акцию долларов.", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что сумма сделки будет выплачена за счет средств, имеющихся в наличии компании PepsiCo.

SodaStream выпускает бытовую технику для производства газированной воды дома. Продукция продается в 45 странах мира, в компании работают две тысячи человек. В 2017 году прибыль SodaStream увеличилась на 82%, составив 26 млн долларов. Оборот увеличился на 31% - до 172 млн долларов.

Во время сделки PepsiCo заплатит за акции SodaStream на 32% больше их средней стоимости за последний месяц.