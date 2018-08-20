Американские ученые разработали самый прочный спав на свете

СЕГОДНЯ 17:09 2018-08-20T17:09:38+03:00

Ученые создали самый крепкий сплав в мире.Фото: стопкадр из фильма «Где же Тунгусский наш метеорит?»

В его основе лежит золота и платина

Изменить размер текста: A A

Ученые из Сандийских национальных лабораторий разработали новый сплав, который бьет все рекорды прочности. Он превосходит по своим показателям все существующие сегодня материалы.

Исследователям удалось совместить золото и платину. Во время испытаний сплав образовывал на своей поверхности черную пленку – алмазоподобный углерод.

Чтобы оценить разработку по достоинству, ученые приводят пример: если из сплава сделать автомобильные шины, то можно будет пятьсот раз объехать земной экватор, длина которого 40 075 километров.

Разработка будет применяться для усовершенствования различных электронных устройств. Особенно сплав может быть востребован в мобильной электронике. Если нанести небольшой слой вещества на подвижные части смартфона, то срок службы устройства может увеличиться в несколько раз, уверяют изобретатели, пишет "Ридус".

Сайт kp.ru писал, что ученые изобрели огнестойкую искусственную древесину. Материал оказался устойчив к воздействию кислотой и водой.