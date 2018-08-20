На Украине заявили, что пока не планируют возвращать Крым военным путем

СЕГОДНЯ 17:24 2018-08-20T17:24:14+03:00

В Киеве заявили, что пока не планируют возвращать Крым военным путем Фото: REUTERS

Об этом сообщил заместитель назначенного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов

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Власти Украины пока не собираются возвращать Крым под свой контроль военным путем, заявил заместитель назначенного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

"У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождении Крыма, но есть решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора", — сказал Гданов.

Он призвал также украинские государственные учреждения проработать вопрос реализации санкций против России и возможность расширения перечня ограничительных мер, передает агентство УНН.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, который прошел после государственного переворота в Киеве. В результате около 97 процентов избирателей Крыма и 96 процентов жителей Севастополя проголосовали за возвращение территории в состав Российской Федерации.