2018-08-20T17:24:14+03:00
Политика

На Украине заявили, что пока не планируют возвращать Крым военным путем

Об этом сообщил заместитель назначенного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов
Екатерина БОЛГОВА
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В Киеве заявили, что пока не планируют возвращать Крым военным путемВ Киеве заявили, что пока не планируют возвращать Крым военным путемФото: REUTERS
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Власти Украины пока не собираются возвращать Крым под свой контроль военным путем, заявил заместитель назначенного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

"У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождении Крыма, но есть решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора", — сказал Гданов.

Он призвал также украинские государственные учреждения проработать вопрос реализации санкций против России и возможность расширения перечня ограничительных мер, передает агентство УНН.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, который прошел после государственного переворота в Киеве. В результате около 97 процентов избирателей Крыма и 96 процентов жителей Севастополя проголосовали за возвращение территории в состав Российской Федерации.

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