«Единая Россия» предложила оставить льготы людям 55-60 лет
Если даже пенсионный возраст изменится, люди предпенсионного возраста все равно должны получить льготы и социальные выплаты, - уверена депутат.
По ее словам, очень важно, чтобы не изменился срок предоставления льгот с изменением пенсионного возраста на переходный период.
С начала июля «Единая Россия» провела более 400 дискуссий по изменениям пенсионной системы в регионах с участием более 30 тысяч граждан, однопартийцев, экспертов, общественных организаций. Сотни тысяч граждан смогли высказать свои предложения на встречах с депутатами партии и членами Совета Федерации. По итогам обсуждения поступило более полутора тысяч оформленных предложений, обобщенных по направлениям и по тематике.
СПРАВКА
19 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект об изменениях в пенсионной системе. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Законопроект сейчас дорабатывается: все инициативы и предложения будут зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен до 24 сентября.