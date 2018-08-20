В Москве почти на две недели перекроют улицу Ильинка
В Москве на 10 дней перекроют движение по одной из центральных улиц — Ильинке. Причиной тому ежегодный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который пройдет на Красной площади.
- Улица будет перекрыта целиком с 23 августа до 3 сентября, - сообщили в информационном центре транспортного департамента столицы.
Проезд 23 августа будет перекрыт уже с 8 утра, а в первый сентябрьский понедельник, 3 числа, улицу уже освободят и с 6 утра движение восстановится.
Кстати, днем среды, 22 августа, будут перекрыты также несколько центральных улиц в районе театра Российской армии - Институтский переулок, улица Советской Армии и улица Достоевского. В этом день свое 75-летие будут праздновать суворовские военные училища.
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября, и в этом году отметит свой 10-летний юбилей. Традиционно на Красной площади выступят военные оркестры со всего мира.