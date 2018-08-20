«Это бессовестная ложь»: в Ельцин-центре прокомментировали заявление Руцкого

СЕГОДНЯ 18:44 2018-08-20T18:44:50+03:00

Ранее Руцкой заявил, что Ельцин в дни путча ГКЧП «собирался сбежать в посольство США»

Изменить размер текста: A A

Пресс-служба президентского центра Бориса Ельцина прокомментировала заявление Анатолия Руцкого, заявившего, что в дни путча ГКЧП в августе 1991 года президент России «собирался сбежать в посольство США». Похожее высказывание сделал также Руслан Хасбулатов.

«И поскольку новое поколение россиян вряд ли начнет проверять первоисточники, эта попытка требует публичной оценки: заявления Руцкого и Хасбулатова – это бессовестная ложь», - говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что именно Хасбулатов и Руцкой, это они в случае штурма Белого дома предлагали Ельцину сбежать в посольство США.

«Однако сам президент категорически отказался от этого», - сообщает пресс-служба.

Напомним, ранее Руцкой заявил в интервью, что в августе 1991 года, когда ГКЧП ввел чрезвычайное положение, Ельцин хотел сбежать в посольство США в Москве. Кроме того, он сказал, что президент России во время августовского путча якобы «все дни был в запое».

Напомним, в интервью «Комсомольской правде» бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис назвал утверждения Руцкого бредом. «Грустно, и печально, и обидно, что сегодня могут распространяться эти нелепицы», - сказал Брубулис в ответ на просьбу прокомментировать высказывание Руцкого.