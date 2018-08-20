Концерн "Калашников" представил новый автомат АК-308 под патрон НАТО

СЕГОДНЯ 19:49 2018-08-20T19:49:51+03:00

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Концерн "Калашников" показал новый автомат АК-308, в котором используются боеприпасы образца НАТО.

Опытный образец "7,62 мм автомат Калашникова АК-308" будет представлен на форуме "Армия-2018", который пройдет в парке "Патриот". Как сообщает "Калашников Media", автомат выпущен на базе АК-308 под патрон 7,62х51 мм с фрагментами конструкции автомата АК-12.

«В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения», - говорится в сообщении концерна.

Отмечается, что вместимость магазина нового оружия составляет 20 патронов, масса изделия с пустым магазином - 4,3 кг, длина равна 880-940 мм. АК-308 прмиеняет диоптрический прицел и складной приклад, который регулируется по длине. Также на автомат можно установить штык-нож. Патрон 7,62х51 мм является стандартным для войск стран НАТО.

В подмосковном парке "Патриот" с 21 по 26 августа состоится международный военно-технический форум "Армия-2018".