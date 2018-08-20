2018-08-20T21:15:18+03:00
В мире

Турция обратилась с жалобой в ВТО в связи с пошлинами США на сталь и алюминий

Анкара запросила проведение консультаций с Вашингтоном по этому вопросу
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Турция инициировала спор во Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу введенных Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий.

"Турция запросила проведение консультаций в ВТО с Соединенными Штатами относительно дополнительных импортных пошлин, введенных США на стальную и алюминиевую продукцию. Запрос был передан членам ВТО 20 августа", - сообщается на сайте ВТО в понедельник, 20 августа.

Отмечается, что Анкара считает введенные пошлины не соответствующими нормам ВТО.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. При этом некоторые страны, включая Турцию, получили отсрочку. С 1 июня пошлины вступили в силу в отношении ближайших экономических партнеров США - Евросоюза, Канады и Мексики.

10 августа Трамп решил удвоить пошлины на сталь и алюминий для Турции, в ответ турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил о бойкоте всей электроники из США.

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