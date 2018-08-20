Президентская библиотека обнародовала материалы дела о покушении на Ленина

СЕГОДНЯ 21:33 2018-08-20T21:33:36+03:00

Почти ровно 100 лет назад, 30 августа 1918 года, во Владимира Ленина стреляла анархистка Фанни Каплан

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Президентская библиотека имени Ельцина обнародовала материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина, которое произошло почти ровно 100 лет назад - 30 августа 1918 года. Покушение совершила анархистка Фанни Каплан.

"Оцифрованы подлинные документы уголовного дела, 105 листов, которые охватывают период с 30 августа по 18 сентября 1918 года", — сообщили в библиотеке.

Оцифрованные материалы включают в себя свидетельские показания, следственные эксперименты, бюллетени о состоянии Ленина, а также фотографии под названием "Инсценировка". Речь идет о воссоздании покушения на заводе Михельсона 2 сентября 1918 года. Снимки сделал революционер Яков Юровский, который руководил расстрелом семьи Николая II.

Среди материалов больше всего бюллетеней о здоровье Ленина, первый из которых был написан 30 августа 1918 года в 23:00.

"На основании этого бюллетеня и моего хорошего самочувствия покорнейшая моя лично просьба не беспокоить врачей звонками и вопросами", - говорится в приписке Ленина к последнему бюллетеню, составленному 12 сентября в 20:00.

Материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина. Фото: президентская библиотека

Оцифрованные материалы опубликованы на сайте президентской библиотеки. Учреждение было открыто 27 мая 2009 года в центре Санкт-Петербурга в историческом здании Синода.