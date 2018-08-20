2018-08-20T21:33:36+03:00
Общество

Президентская библиотека обнародовала материалы дела о покушении на Ленина

Почти ровно 100 лет назад, 30 августа 1918 года, во Владимира Ленина стреляла анархистка Фанни Каплан
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Владимир ЛенинВладимир Ленин
Изменить размер текста:

Президентская библиотека имени Ельцина обнародовала материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина, которое произошло почти ровно 100 лет назад - 30 августа 1918 года. Покушение совершила анархистка Фанни Каплан.

"Оцифрованы подлинные документы уголовного дела, 105 листов, которые охватывают период с 30 августа по 18 сентября 1918 года", — сообщили в библиотеке.

Оцифрованные материалы включают в себя свидетельские показания, следственные эксперименты, бюллетени о состоянии Ленина, а также фотографии под названием "Инсценировка". Речь идет о воссоздании покушения на заводе Михельсона 2 сентября 1918 года. Снимки сделал революционер Яков Юровский, который руководил расстрелом семьи Николая II.

Среди материалов больше всего бюллетеней о здоровье Ленина, первый из которых был написан 30 августа 1918 года в 23:00.

"На основании этого бюллетеня и моего хорошего самочувствия покорнейшая моя лично просьба не беспокоить врачей звонками и вопросами", - говорится в приписке Ленина к последнему бюллетеню, составленному 12 сентября в 20:00.

Материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина. Фото: президентская библиотека

Материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина. Фото: президентская библиотека

Оцифрованные материалы опубликованы на сайте президентской библиотеки. Учреждение было открыто 27 мая 2009 года в центре Санкт-Петербурга в историческом здании Синода.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Швейцарии умер Рене Ле Культр - создатель первых в мире кварцевых часов
Эксперт сравнил американские РЭБ c российской «Красухой»
Турция обратилась с жалобой в ВТО в связи с пошлинами США на сталь и алюминий
Четыре раза за неделю истребители НАТО сопровождали российские самолеты над Балтикой
Молдавия пока не будет заключать новый договор с "Газпромом"
Трамп назвал Бреннана худшим главой ЦРУ в истории страны
Концерн "Калашников" представил новый автомат АК-308 под патрон НАТО
В Испании автомобиль наехал на пешеходов, пострадали три человека
Москалькова назвала обращение с задержанной в США Бутиной бесчеловечным
Через шесть дней после обрушения моста в Генуе Трамп предложил помощь Италии
Турция может изменить систему «Все включено»
«Это бессовестная ложь»: в Ельцин-центре прокомментировали заявление Руцкого
В Москве почти на две недели перекроют улицу Ильинка
Модель с синдромом Дауна обошла 39 соперниц в конкурсе красоты