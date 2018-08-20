2018-08-20T23:16:37+03:00
Происшествия

В Италии из-за сильного паводка погибли восемь человек

Первоначально сообщалось, что жертвами паводка в южноитальянской области Калабрия стали пятеро
Екатерина БОЛГОВА
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В Италии жертвами паводка стали 8 человекВ Италии жертвами паводка стали 8 человекФото: REUTERS
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В результате мощного паводка в области Калабрия на юге Италии погибли восьми человек. Первоначально сообщалось, что жертвами разгула стихии стали пятеро.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источники в правительстве, в момент паводка в национальном парке Поллино у горной речки Раганелло находилась экскурсионная группа из 16 человек. Из-за сильного потока погибли четыре женщины и четверо мужчин погибли. Еще12 человек пострадали, пятерых из них доставили в больницу. Среди госпитализированных маленький ребенок, у которого обнаружены симптомы переохлаждения.

В пятницу, 17 августа, на провинцию Козенца неожиданно обрушились мощные дожди, которые вызвали паводок. Глава региональной службы гражданской обороны Калабрии Карло Танси заявлял о пяти жертвах. Позже сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте следит за обстановкой в Поллино, поэтому информацией поделились источники из канцелярии главы кабмина.

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