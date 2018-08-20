Уровень безработицы в России достиг исторического минимума с 1991 гогда

СЕГОДНЯ 23:21 2018-08-20T23:21:59+03:00

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В России численность официально зарегистрированных безработных достигла минимального значения с 1991 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его данным, с восьмого по 15 августа число безработных снизилось на 2,4 тысячи человек и достигло уровня 684,7 тысячи человек.

«Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя - с 1991 года», - сказал глава Минтруда.

Он отметил, что такие показатели связаны с дефицитом трудовых кадровых ресурсов, который возник в результате спада рождаемости в 1990-х годах, передает Интерфакс.

«С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден во время послевоенного бэби-бума, а выходит на него малочисленное поколение 1990-х годов», - пояснил Топилин.

Министр напомнил, что в прошлом году в августе безработица в РФ составляла 784,2 тысячи человек, а в среднем по России составил один процент. По оперативным данным, на 15 августа 2018 года уровень регистрируемой безработицы опустился до 0,9% от численности экономически активного населения.

Напомним, сайт kp.ru сообщал в июне, что России почти половина безработных - это молодежь. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, каждый второй молодой человек от 20 до 30 лет является безработным