2018-08-20T23:21:59+03:00
Общество

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума с 1991 гогда

В Министерстве труда заявили о дефиците трудовых ресурсов
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Число безработных в России сократилось до рекордно низкого уровняЧисло безработных в России сократилось до рекордно низкого уровняФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В России численность официально зарегистрированных безработных достигла минимального значения с 1991 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его данным, с восьмого по 15 августа число безработных снизилось на 2,4 тысячи человек и достигло уровня 684,7 тысячи человек.

«Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя - с 1991 года», - сказал глава Минтруда.

Он отметил, что такие показатели связаны с дефицитом трудовых кадровых ресурсов, который возник в результате спада рождаемости в 1990-х годах, передает Интерфакс.

«С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден во время послевоенного бэби-бума, а выходит на него малочисленное поколение 1990-х годов», - пояснил Топилин.

Министр напомнил, что в прошлом году в августе безработица в РФ составляла 784,2 тысячи человек, а в среднем по России составил один процент. По оперативным данным, на 15 августа 2018 года уровень регистрируемой безработицы опустился до 0,9% от численности экономически активного населения.

Напомним, сайт kp.ru сообщал в июне, что России почти половина безработных - это молодежь. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, каждый второй молодой человек от 20 до 30 лет является безработным

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Большинство опрошенных американцев высказались за хорошие отношения с Россией
В Италии из-за сильного паводка погибли восемь человек
Валерий Меладзе обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой о гражданстве
Самому младшему из напавших на полицейских в Чечне было 11 лет
Украинский прокурор предложил создать спецгруппу для захвата Януковича
В Швейцарии умер Рене Ле Культр - создатель первых в мире кварцевых часов
Эксперт сравнил американские РЭБ c российской «Красухой»
Президентская библиотека обнародовала материалы дела о покушении на Ленина
Турция обратилась с жалобой в ВТО в связи с пошлинами США на сталь и алюминий
Четыре раза за неделю истребители НАТО сопровождали российские самолеты над Балтикой
Молдавия пока не будет заключать новый договор с "Газпромом"
Трамп назвал Бреннана худшим главой ЦРУ в истории страны
Концерн "Калашников" представил новый автомат АК-308 под патрон НАТО
В Испании автомобиль наехал на пешеходов, пострадали три человека
Москалькова назвала обращение с задержанной в США Бутиной бесчеловечным
Через шесть дней после обрушения моста в Генуе Трамп предложил помощь Италии
Турция может изменить систему «Все включено»
«Это бессовестная ложь»: в Ельцин-центре прокомментировали заявление Руцкого
В Москве почти на две недели перекроют улицу Ильинка
Модель с синдромом Дауна обошла 39 соперниц в конкурсе красоты