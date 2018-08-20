Большинство опрошенных американцев высказались за хорошие отношения с Россией

СЕГОДНЯ 23:51 2018-08-20T23:51:33+03:00

При этом 75% граждан США уверены, что Москва вмешивалась в президентские выборы

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Американцы хотят, чтобы отношения между Россией и США улучшились. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Gallup.

В докладе говорится, что 58% американцев считают, что Вашингтон должен и дальше стараться наладить двусторонние отношения с Москвой. Однако 36% опрошенных высказались за «более решительные дипломатические или экономические шаги» в отношении России.

Как сообщает компания, 16% американцев не верят, что Россия вмешивалась в прошедшие в 2016 году выборы, а 75% наоборот, уверены в этом. Из числа последних 36% считают, что российское вмешательство не повлияло на итоги голосования, а 39% не согласны с ними.

Еще 53% граждан поддерживают введение санкций в отношении России в рамках дела о возможном вмешательстве в выборы, 38% из них предпочитают улучшение отношений рестрикциям.

Опрос проводился с 1 по 12 августа по телефону, в нем приняли участие одна тысяча 24 совершеннолетних гражданина США.