2018-08-21T02:39:20+03:00
Политика

Трамп не намерен идти на уступки Турции в обмен на свободу Брансона

Глава США напомнил, что Анкара обещала освободить пастора после возвращения турецкого гражданина из Израиля
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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США не пойдут на уступки Анкаре в обмен на освобождение американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Турции и обвиняемого в участии в попытке госпереворота. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.

Глава Белого дома признался, что когда он уговорил власти Израиля освободить задержанного гражданина Турции, то надеялся на ответную любезность турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ведь он обещал отпустить Брансона, который отрицает свое участие в заговоре и попытке захвата власти два года назад.

«Меня очень печалит то, что делает Турция. Я думаю, что они совершают ужасную ошибку. Никаких уступок не будет », - сказал Трамп.

Трамп и Эрдоган встретились в Брюсселе на саммите НАТО в середине июля. Стороны обсудили дело Брансона и шаги для его освобождения. Анкара попросила помощи с возвращением из Израиля арестованного турка.

Израиль подтвердил, что Трамп попросил освободить Эбру Озкана, депортированного на родину 15 июля. Анкара отрицает, что давала согласие на освобождение Брансона в обмен ан свободу своего гражданина.

«Мне нравится Турция. Мне очень нравится народ Турции. До сих пор у меня были очень хорошие отношения с президентом. Я отлично ладил с ним. Но это не может быть улица с односторонним движением. Это уже не односторонняя улица для Соединенных Штатов », - отметил глава США.

Трамп подчеркнул, что совершенно не обеспокоен тем, что его жесткая позиция может в конечном итоге негативно отразиться на европейской и развивающейся рыночной экономике.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, из-за ситуации с пастором Эндрю Брансоном, задержанным в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота, США 1 августа объявили о введении санкций против главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля.

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