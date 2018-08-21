В ООН подтвердили, что не намерены заниматься восстановлением Сирии

СЕГОДНЯ 02:59 2018-08-21T03:02:53+03:00

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Восстановление Сирии не является для Организации Объединенных Наций первостепенным вопросом. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после слов главы МИД РФ Сергея Лаврова о тайной директиве организации.

«Наше внимание сейчас сосредоточено на политическом урегулировании. У меня нет ничего нового относительно вопросов реконструкции», - сказал он.

Дюжаррик не смог ответить, существует ли прямой приказ подразделениям ООН не вкладывать средства в восстановление Сирии, передает ТАСС.

«Мы изучаем этот вопрос. Дополнительные пояснения могут появиться чуть позже», - пояснил пресс-секретарь главы ООН.

Ранее сайт «КП» рассказывал, что Лавров сообщил о тайной директиве секретариата ООН, которая запрещает тратить средства организации на восстановление Сирии, в том числе и из фондов ЮНЕСКО для спасения культурных памятников древнего города Пальмиры.

«Оказалось, что действительно политический департамент секретариата ООН еще в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики», - сказал Лавров.