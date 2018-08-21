В ООН подтвердили, что не намерены заниматься восстановлением Сирии
Восстановление Сирии не является для Организации Объединенных Наций первостепенным вопросом. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после слов главы МИД РФ Сергея Лаврова о тайной директиве организации.
«Наше внимание сейчас сосредоточено на политическом урегулировании. У меня нет ничего нового относительно вопросов реконструкции», - сказал он.
Дюжаррик не смог ответить, существует ли прямой приказ подразделениям ООН не вкладывать средства в восстановление Сирии, передает ТАСС.
«Мы изучаем этот вопрос. Дополнительные пояснения могут появиться чуть позже», - пояснил пресс-секретарь главы ООН.
Ранее сайт «КП» рассказывал, что Лавров сообщил о тайной директиве секретариата ООН, которая запрещает тратить средства организации на восстановление Сирии, в том числе и из фондов ЮНЕСКО для спасения культурных памятников древнего города Пальмиры.
«Оказалось, что действительно политический департамент секретариата ООН еще в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики», - сказал Лавров.
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