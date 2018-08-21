Nvidia представила видеокарт нового поколения GeForce RTX

СЕГОДНЯ 03:35 2018-08-21T03:35:46+03:00

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Компания Nvidia в понедельник провела в Кёльне презентацию видеокарт нового поколения Nvidia GeForce RTX 2070, которую позиционирует как новое слово в семействе видеокарт, «переосмысление графики».

В описании на сайте компании сказано, что GeForce RTX «обеспечивает лучший игровой процесс на ПК», поскольку объединяет «технологии трассировки лучей в реальном времени, искусственного интеллекта и программируемые шейдеры».

Эти карты являются частью нового поколения Turing. Они обладают всеми возможностями архитектуры GPU NVIDIA и революционной платформы RTX, видеокарты серии RTX 20, говорится на официальном сайте Nvidia.

Разработчики считают, что создание GeForce RTX стало самым большим скачком «эволюции» между поколениями семейств видеокарт за все время. У этой разработки уровень шума на 20% ниже, чем у GeForce GTX 1080 Ti – лидера продаж. Улучшено построение объемного изображения, а обработка графики проходит в шесть раз быстрее.

Цена на Nvidia GeForce RTX 2070 - 47,9 тысяч рублей, видеокарта GeForce RTX 2080 стоит уже 63,9 тысяч рублей, GeForce RTX 2080 Ti обойдется почти в сто тысяч рублей. В магазины новинки поступят 20 сентября. На официальном сайте уже открыты предпродажи.