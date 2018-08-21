2018-08-21T07:19:39+03:00
Политика

В Хорватии открыли консульство Украины с ошибкой в названии

Никто из присутствующих на церемонии украинских высокопоставленных чиновников не обратил на это внимание
Юлия ДИВЕЕВА
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Открытие почетного консульства Украины в ХорватииОткрытие почетного консульства Украины в ХорватииФото: СОЦСЕТИ
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В Хорватии торжественно открыли почетное консульство Украины. Об этом событи на своей странице в Facebook сообщил глава нового консульства Ивица Пирич.

«Благодарю всех за поддержку, я этот день ждал два года, великий день для Украины и Хорватии!!!», - радовался дипломат.

По его словам, офис консульства открыла супруга президента Украины Марина Порошенко. Также на церемонии присутствовал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, премьер Хорватии Андрей Пленкович и другие высокие гости.

Свой рассказ Пирич сопроводил фотографиями с церемонии открытия. И внимательные пользователи тут же указали, что на табличке с названием консульства есть ошибка. На ней написано по-украински «Почетное консульство Украина в Хорватии».

Однако создалось впечатление, что никого из присутствующих государственных мужей неправильное склонение названия их страны не покоробило.

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