2018-08-21T08:13:06+03:00
В мире

Сальвадор разорвал дипотношения с Тайванем в обмен на "дружбу" с Китаем

В островной провинции такое решение республики объяснили ее завышенными запросами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел Сальвадора Карлос Кастанеда и его китайский коллега Ван ИМинистр иностранных дел Сальвадора Карлос Кастанеда и его китайский коллега Ван ИФото: REUTERS
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Сальвадор разорвал дипломатические отношения с Тайванем и установил их с Китаем. Соответствующий документ был подписан накануне в государственной резиденции Дяоюйта. В заключении соглашения принимали участие министр иностранных дел КНР Ван И и его сальвадорский коллега Карлос Кастанеда.

В Сан-Сальвадоре подчеркнули, что перед тем, как пойти на такой шаг, они тщательно проанализировали политическую ситуацию внутри и за пределами страны, а также учли свои национальные цели. Кроме того, были проведены консультации с представителями различных отраслей.

В самом же Тайване потерю еще одного союзника связали с его завышенными запросами. По словам министра иностранных дел провинции Джозефа У, накануне латиноамериканское государство неожиданно потребовало по-настоящему "астрономическую сумму" в качестве финансовой помощи, передает ТАСС.

Напомним, с 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией. В Китае же ее считают своей провинцией, сообщает сайт kp.ru.

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