2018-08-21T08:39:37+03:00
Звезды

Коппола подтвердил, что Вайнона Райдер и Киану Ривз могут быть женаты

Актриса вспомнила, что их обвенчали 25 лет назад на съемках «Дракулы»
Юлия ДИВЕЕВА
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Вайнона Райдер и Киану Ривз в фильме "Дракула Брэма Стокера"Вайнона Райдер и Киану Ривз в фильме "Дракула Брэма Стокера"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Актеры Вайнона Райдер и Киану Ривз действительно могут быть женаты вот уже 25 лет. Предположение актрисы подтвердил режиссер Фрэнсис Форд Коппола.

По сюжету картины «Дракула Брэма Стокера» в 1992 году персонажи Райдер и Ривза венчаются. Однако после окончания съемок сцены в стилизованной церкви Коппола остался недоволен результатом. Он решил, что в фильме будет аутентичная свадебная церемония.

Сцену пересняли в греческой православной церкви в Лос-Анджелесе с настоящим священником.

«Итак, в каком-то смысле, когда мы все закончили, мы поняли, что Киану и Вайнона действительно женаты в результате этой сцены и этой церемонии», - рассказал Коппола.

В фильме во время венчания Райдер и Ривз пьют вино из одного бокала, а священник благословляет их венком из белых роз, после чего новобрачные скрепляют союз поцелуем. При этом непонятно, использовал ли священник во время съемок настоящие имена актеров или их персонажей, пишет The Guardian.

О 25-летнем браке первая заговорила Вайнона Райдер. Во время пресс-конференции, посвященной совместному с Киану фильму «Пункт назначения: Свадьба» она вспомнила их работу над «Дракулой».

«Мы действительно поженились в Дракуле. Нет, я клянусь Богом, я думаю, что мы женаты в реальной жизни. В этой сцене Фрэнсис использовал настоящего румынского священника», - сказала она.

Актриса отметила, что уверена, что они женаты по-настоящему. При этом Киану Ривз, находившийся в это время рядом, даже не вспомнил момент венчания. Райдер же сообщила, что все происходило в День святого Валентина.

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