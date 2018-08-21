Ким Чен Ын раскритиковал северокорейское здравоохранение
Лидер КНДР Ким Чен Ын остался недоволен уровнем развития здравоохранения в республике. Он подчеркнул, что работы по укреплению материально-технической базы в данной отрасли не ведутся совсем, поэтому партия намерена взять данный вопрос под свой контроль.
"В сравнении с другими областями, скачкообразно поднявшимися в течение последних нескольких лет, область здравоохранения день ото дня отстаёт всё больше, и в этой сфере не предпринимается никаких попыток", — приводятся слова северокорейского лидера на сайте ЦТАК.
Ким Чен Ын добавил, что сейчас властям необходимо составить среднесрочный план развития отрасли производства медицинского оборудования, который бы включал в себя реконструкцию самих предприятий. Речь идет, в частности, о заводе Мёхянсан.
Напомним, еще в мае этого года в Пхеньяне заявили, что не нуждаются в экономической помощи Соединенных Штатов в обмен на отказ от ядерного оружия, передает сайт kp.ru.