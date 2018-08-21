Большинство американцев не видят необходимости в антироссийских санкциях

СЕГОДНЯ 08:55 2018-08-21T08:55:05+03:00

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Большинство жителей Соединенных Штатов высказались против дальнейшего следования санкционной политике в отношении России. С такой позицией выступили около 58% опрошенных. Они подчеркнули, что гораздо более важно продолжать совместные усилия по налаживанию двусторонних отношений между нашими странами.

Однако нашлись и те, кто видят необходимость в проведении решительных дипломатических и экономических действий, направленных против России. Таких, согласно данным компании Gallup, оказалось 36%.

Проведенный в начале августа этого года опрос общественного мнения показал, что жесткая политика Вашингтона в отношении Москвы теряет поддержку даже на фоне обеспокоенности по поводу возможного "вмешательства" РФ в президентские выборы и задержания подозреваемой в шпионаже россиянке Марии Бутиной.

Между тем, 75% американцев действительно верят в то, что Москва якобы могла повлиять на исход избирательной гонки в 2016 году. При этом 39% таких респондентов уверены, что изменить результаты выборов все же получилось, иного мнения придерживаются 36% опрошенных. Еще 16% граждан США считают, что Россия вовсе не вмешивалась в данный процесс.

Стоит отметить, что теперь нашу страну обвиняют в оказании влияния на исход еще даже не состоявшихся выборов в американских Конгресс. Власти Соединенных Штатов настолько уверены, что "русские хакеры" попытаются вмешаться в эту избирательную гонку, что уже приступили к разработке новых санкций, передает сайт kp.ru.