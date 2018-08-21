Эксперт заявил, что в вопросе снятия санкций с РФ у Трампа "связаны руки"

СЕГОДНЯ 09:36 2018-08-21T09:36:24+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп вынужден довольствоваться лишь заявлениями о возможной отмене антироссийских санкций, конкретные же действия в данном направлении могут негативно сказаться на его поддержке даже со стороны республиканцев. Такое мнение высказал политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне президент США пообещал рассмотреть вопрос снятия ограничительных мер с нашей страны в обмен на сотрудничество по актуальным международным проблемам, таким, например, как сирийский и украинский кризисы.

Эксперт же уверен, что американские политики не позволят главе государства пойти на такой шаг. В последние годы в Соединенных Штатах держится твердое убеждение в том, что Москва якобы вмешалась в президентские выборы 2016 года, а потому является врагом для Вашингтона и его союзников,

"У президента Трампа в известной степени связаны руки в вопросе России. Он может, конечно, писать в Twitter о том, что не существует никакого сговора между ним и Кремлем и что он сделает все возможное, чтобы поладить с российским президентом Владимиром Путиным. Но это заявления, а по факту санкции против РФ в основном принимал конгресс, конгресс и должен их отменять, если посчитает нужным", - цитирует "ФАН" Бышока.