Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" с новой системой управления

СЕГОДНЯ 10:23 2018-08-21T10:23:45+03:00

В этой модификации носителя украинские наработки будут заменены на отечественные

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Космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева приступил к созданию ракеты-носителя "Рокот-2", которая будет оборудована новой системой управления. Об этом сообщается в материалах предприятия, представленных на форуме "Армия-2018".

"В настоящее время ГКНПЦ им. М. В. Хруничева создает модификацию носителя - ракету-носитель "Рокот-2" с новой системой управления", - говорится в материалах.

Уточняется, что эта наработка заменит украинскую, которая установлена на всех нынешних летательных аппаратах данной серии, передает ТАСС.

Первый запуск трехступенчатой ракеты "Рокот" по суборбитальной траектории состоялся еще в ноябре 1990 года. С тех пор носитель используется в коммерческих целях и в рамках федеральных программ.

Сайт kp.ru писал о том, что в апреле 2018 года с помощью этой ракеты на орбиту был выведен европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B.