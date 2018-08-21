На Украине разоблачили ложь властей об отсутствии туристов в Крыму

СЕГОДНЯ 11:28 2018-08-21T11:28:25+03:00

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Украинские власти продолжают убеждать население в том, что в Крыму нет никаких туристов, и сами жители полуострова якобы уже жалеют о своем выборе на референдуме 2014 года. На протяжении более четырех лет Киев "рисует лживую картину", а некоторые доверчивые украинцы принимают ее за правду.

Политтехнолог Михаил Подоляк посоветовал своим соотечественникам самим убедиться в том, что заверения пограничников о сокращении турпотока с незалежной в Крым на 30% только за последний год не соответствуют действительности.

"Настоятельно рекомендую Вам сесть в поезд Киев-Новоалексеевка, приехать на конечную станцию, выйти на перон и посмотреть на людской поток, спешно занимающий места в такси до Чонгара. Чтобы в Крым. Две трети состава", - пишет эксперт в своей статье для издания "Главред".

По его словам, в прошлом году желающих попасть на "оккупированный" полуостров украинцев было меньше даже визуально. Сейчас же таксисты Чонгара без утайки могут рассказать о поставленных этим летом рекордах частного извоза через "крымские переходы". Подоляк рекомендует украинцам самим посетить этот пограничный полуостров, чтобы "насладится видом многокилометровых верениц автомобилей со сладкими украинскими номерами.

"Сплошная ложь, завернутая в патриотизм. "Крым почти утонул, наших туристов там нет". Со всех щелей. Цинично так. А мы, наслушавшись циников, начинаем рвать себе рубашки, выясняя, ну когда уже у нас все попрет в гору. Не попрет. Совсем", - подытожил политтехнолог.

Ранее сайт kp.ru писал о впечатлениях украинца, который в июле этого года побывал в Крыму и пообщался с местными жителями.