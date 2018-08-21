2018-08-21T11:28:25+03:00
Политика

На Украине разоблачили ложь властей об отсутствии туристов в Крыму

Политтехнолог Михаил Подоляк посоветовал своим соотечественникам самим насладиться видом "многокилометровых верениц автомобилей", направляющихся на полуостров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Украинские власти продолжают лгать о якобы сокращающемся турпотоке в КрымУкраинские власти продолжают лгать о якобы сокращающемся турпотоке в КрымФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

Украинские власти продолжают убеждать население в том, что в Крыму нет никаких туристов, и сами жители полуострова якобы уже жалеют о своем выборе на референдуме 2014 года. На протяжении более четырех лет Киев "рисует лживую картину", а некоторые доверчивые украинцы принимают ее за правду.

Политтехнолог Михаил Подоляк посоветовал своим соотечественникам самим убедиться в том, что заверения пограничников о сокращении турпотока с незалежной в Крым на 30% только за последний год не соответствуют действительности.

"Настоятельно рекомендую Вам сесть в поезд Киев-Новоалексеевка, приехать на конечную станцию, выйти на перон и посмотреть на людской поток, спешно занимающий места в такси до Чонгара. Чтобы в Крым. Две трети состава", - пишет эксперт в своей статье для издания "Главред".

По его словам, в прошлом году желающих попасть на "оккупированный" полуостров украинцев было меньше даже визуально. Сейчас же таксисты Чонгара без утайки могут рассказать о поставленных этим летом рекордах частного извоза через "крымские переходы". Подоляк рекомендует украинцам самим посетить этот пограничный полуостров, чтобы "насладится видом многокилометровых верениц автомобилей со сладкими украинскими номерами.

"Сплошная ложь, завернутая в патриотизм. "Крым почти утонул, наших туристов там нет". Со всех щелей. Цинично так. А мы, наслушавшись циников, начинаем рвать себе рубашки, выясняя, ну когда уже у нас все попрет в гору. Не попрет. Совсем", - подытожил политтехнолог.

Ранее сайт kp.ru писал о впечатлениях украинца, который в июле этого года побывал в Крыму и пообщался с местными жителями.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Племянник экс-президента Армении объявлен в международный розыск‍
В Совфеде назвали "отвлекающим маневром" слова Трампа об отмене санкций
Харьковский стрелок убил жену перед тем, как устроить бойню у горсовета
Дайверов арестовали за прогулку верхом на акуле
Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" с новой системой управления
Жена осужденного в США летчика Ярошенко прилетела в Нью-Йорк
Донбасс и Украина заключат перемирие к 1 сентября
Эксперт заявил, что в вопросе снятия санкций с РФ у Трампа "связаны руки"
Боевики нанесли ракетный удар по президентскому дворцу в Кабуле
Большинство американцев не видят необходимости в антироссийских санкциях
На алкоголе могут появиться устрашающие картинки, как на сигаретах
Ким Чен Ын раскритиковал северокорейское здравоохранение
Коппола подтвердил, что Вайнона Райдер и Киану Ривз могут быть женаты
Сальвадор разорвал дипотношения с Тайванем в обмен на "дружбу" с Китаем