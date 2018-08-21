Племянник экс-президента Армении объявлен в международный розыск‍

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-21T12:10:26+03:00

Нарек Саргсян обвиняется в хранении оружия и наркотиков, обнаруженных при обыске в его квартире

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Нарек Саргсян, являющийся племянником бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, был объявлен в международный розыск. Такое объявление сделал глава полиции республики Валерий Осипян.

"Мы активно сотрудничаем с нашими коллегами за рубежом для поимки Саргсяна", - подчеркнул глава ведомства.

Стоит отметить, что еще 5 июля этого года племянник экс-главы государства и его охранник были объявлены в розыск на территории страны по обвинению в хранении оружия и наркотиков. Все эти запрещенные предметы были обнаружены в квартире Карека Саргсяна в ходе обыска. Также под следствием оказался близкий друг мужчины, у которого правоохранители изъяли чемодан с наркотиками и пистолетами, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что через несколько дней после этого инцидента в розыск были объявлены также брат и племянница бывшего президента - Левон и Аня Саргсян. Из обвинили в незаконном обогащении и сокрытии подлежащего декларированию имущества. Брат Сержа Саргсяна уже заочно арестован. Девушка же находится под подпиской о невыезде.