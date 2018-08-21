2018-08-21T13:04:47+03:00
Общество

Всемирный конгресс оленеводов открылся в Алтайском крае

В регион прибыли эксперты мирового уровня в области пантового оленеводства
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Седьмой Всемирный конгресс оленеводов открылся в Алтайском крае.

Надо отметить, что оленеводы встречаются регулярно раз в четыре года в странах, где находят применение пантовые продукты – лечебные препараты из неокостеневших оленьих рогов. Такие конгрессы уже проходили в Канаде, Китае, Казахстане.

На этот раз в России выбрали самую «пантовую» территорию - Алтайский край и Республику Алтай. Здесь обитает крупнейшее поголовье маралов. И в течение пяти дней участникам конгресса покажут разведение благородных оленей на алтайских маральниках, переработку пантов на фармпредприятиях и единственный в нашей стране Институт пантового оленеводства, учёные которого с научной точки зрения доказали превосходство алтайских пантов. Регион занимает второе место среди субъектов страны по поголовью оленей и маралов. В настоящее время пантовым оленеводством в регионе занимаются 24 сельхозпредприятия всех форм собственности. Общее поголовье маралов и пятнистых оленей составляет более 24 тыс. голов. Содержатся они в шести муниципальных районах Алтайского края, в трёх из которых – Алтайском, Солонешенском и Чарышском – сосредоточено 83% хозяйств

Для Алтайского края эта подотрасль экономически значима: развивает горные труднодоступные районы, а продукция пантового оленеводства является брендовой. Развитие этой отрасли - основа социальной стабильности в поселениях горных районов. Ежегодно здесь заготавливается 8-10 тонн консервированных пантов. В 2016 году – это было 10 тонн консервированных пантов.

От Республики Алтай для участия в конгрессе зарегистрировались 37 мараловодов, сообщил председатель Союза мараловодов и оленеводов Сибири, руководитель ЗАО «Фирма Курдюм» Усть-Коксинского района Александр Попов. На выставочной экспозиции будет представлена продукция республиканских производителей продукции, изготовленной на основе сырья пантового мараловодства.

Всего же, в мероприятии принимают участие делегации из 18 стран мира, в том числе России, Казахстана, Новой Зеландии, Китая, Кореи, Австралии, Канады, Мексики, Швеции, Латвии, Австрии и других стран.

Конгресс проводится при поддержке правительства Алтайского края.

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