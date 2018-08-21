Стала известна дата первого полета самого большого в мире самолета

СЕГОДНЯ 12:52 2018-08-21T12:52:40+03:00

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Самый большой в мире самолет может подняться в воздух и совершить свой первый полет уже в конце осени. Об этом заявил глава компании Stratolaunch Systems Пол Аллен.

Огромный моеноплан Stratolaunch Model 351 с двумя фюзеляжами и шестью моторами предназначен для того, чтобы выводить в стратосферу космические челноки и спутники, откуда они уже сами смогут продолжить свой путь на орбиту. Однако стоит отметить, что в компании до сих пор не раскрыли все цели использования самолета-гиганта. Также остается неизвестным, сколько членов экипажа потребуется для управления таким судном.

Добавим, что этот моноплан разрабатывался долгие годы. Первые испытания и выкатка произошла еще в 2017 году. При этом сам факт запуска и практического использования такого воздушного судно вызывает сомнения у экспертов отрасли. При этом доработка проекта до финальной стадии — запуска челнока в стратосферу — потребует сотен миллионов долларов, пишет сайт телеканала «Звезда».