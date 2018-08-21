Число жертв паводка в Италии возросло до 11 человек

СЕГОДНЯ 12:54 2018-08-21T12:54:52+03:00

В результате сильного паводка в области Калабрия на юге Италии погибли не менее 11 человек Фото: REUTERS

Все погибшие были туристами, которые исследовали ущелья в национальном парке Поллино

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Число погибших в результате паводка в Италии увеличилось до 11 человек. Такое заявление сделал во вторник, 21 августа, глава службы гражданской защиты по области Калабрия Карло Тансу.

По его словам, личности всех погибших уже удалось установить. Ими оказались туристы, которые исследовали ущелья и каньоны в национальном парке Поллино. Еще 11 человек находятся в больницах. Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое. Также пять человек числятся пропавшими без вести.

На провинцию Козенца обрушились мощные дожди, которые вызвали паводокФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в пятницу, 17 августа, на итальянскую провинцию Козенца обрушились мощные ливни, которые спровоцировали разлив горной реки Раганелло.

На данный момент поисково-спасательная операция в этом районе продолжается. Считается, что в национальном парке могли находиться и другие туристические группы. Также существуют опасения, что потоки воды вынесли людей в море, передает агентство ANSA.