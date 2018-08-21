Иран презентовал первый истребитель собственного производства

СЕГОДНЯ 13:12 2018-08-21T13:12:57+03:00

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Иранские военные разработчики представили отечественный истребитель Kowsar, который был полностью создан и произведен на территории республики.

Презентация нового самолета прошла в Тегеране на торжественном мероприятии приуроченном к Дню оборонной промышленности. В церемонии принимал участие, в том числе, президент Ирана Хасан Роухани.

По данным агентства Tasnim, новый истребитель относится к четвертому поколению реактивных военных самолетов. Он оборудован компьютерной системой баллистических расчетов, многоцелевым радаром и способен перевозить различное оружие. Истребитель может использоваться для коротких миссий воздушной поддержки.

Напомним, что ранее стала известна дата первого полета самого большого в мире самолета. Огромный американский моноплан Stratolaunch Model 351 с двумя фюзеляжами и шестью моторами будет поднят в воздух уже этой осенью, передает сайт kp.ru.