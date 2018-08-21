Эксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и шампанское

СЕГОДНЯ 13:32 2018-08-21T13:32:07+03:00

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В ближайшее время в России могут быть повышены минимальные цены на коньяк и шампанское, а также введены в отношении вина. С таким предложением выступил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, рассказывая об итогах совещания рабочей группы по реализации алкогольной продукции экспертного совета Росалкогольрегулирования.

По его словам, минимальная розничная цена на коньяк должна быть повышена с 371 до 500 рублей, на шампанское - с 164 до 175 рублей, а для винодельческой продукции этот показатель должен составить не менее 110 рублей.

Эксперты пришли к таким выводам, изучая данные о минимально возможной на данный момент закупочной цене винограда, которая составляет 18 рублей за килограмм. В таком варианте себестоимость производства поллитровой бутылки трехлетнего коньяка, составляет 380-390 рублей. Эти расчеты уже включают стоимость сырья, комплектующих, маркировки и налогов.

"Следовательно, с учетом минимальной рентабельности производителя и торговых наценок, цена на полке магазина 0,5 литра бутылки коньяка не должна быть менее 500 рублей ", - цитирует ТАСС Шапкина. В случае с шампанским минимальная себестоимость составляет 150 рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще в начале июня Росалкогольрегулирование приступило к созданию единой формулы расчета минимальных цен на алкогольную продукцию.