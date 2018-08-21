В Швеции после столкновения со стаей птиц разбился истребитель
Истребитель Jas 39 Gripen Вооруженных сил Швеции потерпел крушение утром во вторник, 21 августа. Инцидент произошел на юге страны рядом с аэродромом Роннебю.
По словам самого пилота, который успел катапультироваться и даже почти не пострадал, перед крушением его самолет влетел в стаю больших птиц. Тогда же маневренность истребителя резко понизилась, и летчик попытался осуществить посадку, однако ему не удалось вернуть контроль над управлением.
В результате воздушное судно рухнуло в лес. Сигнал тревоги был передан на базу автоматически, и к месту крушения тут же съехались медики и спасатели. Пилот был тут же доставлен в больницу. В настоящий момент он чувствует себя хорошо. Сейчас пожарные продолжают тушить возникшее на месте инцидента возгорание.
Власти опасаются, что распространяющиеся с дымом вещества могут быть токсичны и опасны для вдыхания. Этим сейчас занимаются специалисты, передает радио SVT.
Напомним, что еще один небольшой самолет разбился в конце июля в бразильском городе Сан-Паулу. В результате крушения погиб пилот, одному члену экипажа и пятерым пассажирам удалось выжить, передает сайт kp.ru.