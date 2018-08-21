США депортировали в Германию последнего пособника нацистов

СЕГОДНЯ 14:38 2018-08-21T14:43:30+03:00

Последний из проживавших в США пособников нацистов депортирован в Германию Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты депортировали в Германию 95-летнего Якова Палия, которого американские власти считают последним проживавшим в стране пособником нацистов.

Агенты Иммиграционно-таможенной службы арестовали Палия, который во время Второй мировой войны был надзирателем концлагеря Травники, в его доме в районе Куинс в Нью-Йорке, передает телеканал NBC.

Палий родился в украинской семье в селе Пядики, служил охранником в концлагере в оккупированной Польше. В 1949 году он переехал приехал в США, скрыв свое прошлое. Через 8 лет получил получил американское гражданство. В 2003 году его арестовали, американский суд вынес решение о его депортации в связи с "сотрудничеством с нацистским правительством Германии".

Позже Белый дом распространил заявление, в котором указывается, что депортация Палия осуществлена по распоряжению президента США Дональда Трампа. Отмечается, что мера была принята для укрепления «сотрудничества с ключевым европейским союзником».