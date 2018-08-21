Путин призвал представителей военных ведомств разных стран укреплять партнерство

СЕГОДНЯ 14:49 2018-08-21T14:49:47+03:00

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Президент России Владимир Путин призвал представителей военных ведомств разных государств укреплять партнерство ради глобальной безопасности. Об этом он заявил в видеообращении к участникам Международного военно-технического форума "Армия-2018".

Он отметил, что мероприятие традиционно служит площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества и "содействует укреплению партнерских контактов между оборонными ведомствами разных стран". Глава государства добавил, что оборонные ведомства смогут противостоять общим вызовам и угрозам только вместе, доверяя друг другу.

Напомним, во вторник, 21 августа, в подмосковном парке "Патриот" открывается Международный военно-технический форум "Армия-2018", в ходе которого 26 тысяч экспонатов представят больше 1,2 тысячи оборонных предприятий, в том числе из Белоруссии, Индии, Китая, Пакистана, Турции и других стран.