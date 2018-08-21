Минобороны РФ разрабатывает новый самолет с вертикальным взлетом

СЕГОДНЯ 15:01 2018-08-21T15:01:00+03:00

Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на открытии военно-технического форума "Армия-2018"

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Во вторник, 21 августа, вице-премьер России Юрий Борисов рассказала, что министерство обороны разрабатывает новый самолет с вертикальными взлетом и посадкой. Он отметил, что этот проект входит в государственную программу вооружений по поручению верховного главнокомандующего.

"Для всех типов авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченные взлет и посадку либо просто вертикальный взлет", — сказал Борисов открытии военно-технического форума "Армия-2018".

Он отметил, что эти работы ведутся военным ведомством с прошлого года, а сроки определяются технологией.

"Как правило, это семь-десять лет, если выходить в серию", — добавил вице-премьер, передает РИА Новости.

В Советском Союзе выпускали самолет Як-38 с вертикальным взлетом и посадкой. На смену ему должен был прийти Як-141, но в 2004 году программу отменили.