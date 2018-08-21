Лавров прокомментировал призывы Лондона к усилению санкций против РФ

СЕГОДНЯ 15:57 2018-08-21T15:57:08+03:00

Также была дана оценка политики ограничительных мер США в отношении нашей страны

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что призывы Великобритании к ужесточению антироссийских санкций вызваны высоким самомнением королевства. Таким образом Лондон пытается навязать Соединенным Штатам и другим союзникам свою политику в отношении нашей страны.

Сайт kp.ru писал о том, что британский министр иностранных дел Джереми Хант направился в Вашингтон, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в необходимости ужесточения антироссийских санкций.

"Конечно, у наших британских коллег достаточно высокое самомнение: страна, которая покидает Евросоюз в рамках Brexit, стремится диктовать внешнюю политику самому Евросоюзу. А теперь еще, как выясняется, Лондон хочет диктовать внешнюю политику на российском направлении и в Вашингтоне", — прокомментировал ситуацию Лавров.

Он подчеркнул, что сами США придерживаются примерно такой же политики, и очередные санкции в отношении Москвы были введены не из-за Сирии, Украины или Крыма, а из-за "желания использовать методы недобросовестной конкуренции" в попытках сдержать развитие РФ, передает ТАСС.