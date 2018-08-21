«Турпомощь» назвала условие для возвращения «Натали Турс» на рынок

СЕГОДНЯ 16:03 2018-08-21T16:03:56+03:00

Для возвращения "Натали Турс" на рынок потребуются инвестиции в 700-800 млн рублей Фото: Виктория ДУДИНА

Для этого потребуются очень большие финансовые вложение, речь идет о сотнях миллионов рублей

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Туроператор «Натали Турс» этим летом не отправляет россиян на отдых. Компании еще предстоит расплатиться с накопившимися долгами за срыв отпусков и поездок. Сотни людей требуют компенсации за события, которые произошли в начале лета.

Руководство компании уверено, что уже к осени сможет снова занять привычные позиции на рынке, но сделать это будет не так просто.

Глава «Натали Турс» на совещании в Ростуризме признался, что для возвращения на рынок нужны очень крупные финансовые вложения. Речь идет о сумме в 700-800 миллионов рублей.

- Чтобы компания смогла достойно вернуться на рынок уже в октябре текущего года и возобновить продажи в рамках туроператорской деятельности, сегодня руководство компании планирует привлечь инвестиции в размере 700-800 миллионов рублей», — сказал Владимир Воробьев.

В Ростуризме готовы оказать «Натали Турс» помощь и поддержку. Организовать встречи с потенциальными инвесторами, помочь в переговорах, сообщает телеканал «360».

О проблемах с турами «Натали Турс» сообщила 4 июля. Все брони компании были аннулированы. На тот момент оператором были проданы туры до 1 октября на сумму более 15 миллионов долларов.

Общее число туристов, которые пострадали от срыва отпуска, может превышать 30 тысяч человек.