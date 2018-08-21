В честь триколора в Москве пройдет автопробег

СЕГОДНЯ 16:08 2018-08-21T16:09:09+03:00

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Инициативу провести автопробег в честь российского флага предложил автомобильный блогер Константин Заруцкий, более известный как AcademeG. Его поддержали коллеги по Сети и в ней же бросили клич ко всем желающим присоединяться.

После 19:00 колонна машин, украшенных государственными флагами, проедет по центральным улицам столицы: от Воробьевых гор по Кутузовскому, а затем по Ленинскому проспектам.

Это событие является крупным общественно-полезным проектом, направленным на рост патриотического настроения, вежливости на дорогах и безопасного движения. В связи с этим все участники мероприятия должны строго соблюдать правила дорожного движения, не занимать крайнюю левую полосу, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, не мешать другим участникам движения и следовать всем требованиям ПДД.