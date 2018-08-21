В Москве пройдут торжества по случаю 75-летия образования Суворовских и Нахимовских училищ

СЕГОДНЯ 16:12 2018-08-21T16:12:13+03:00

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В среду, 22 августа, на Суворовской площади в Москве пройдут торжества по случаю 75-летию образования Суворовских военных училищ (СВУ) и Нахимовских военно-морских училищ (НВМУ). В праздничных мероприятиях мероприятии примут участие суворовцы, нахимовцы, кадеты, ветераны, педагоги и выпускники училищ, а также представители Минобороны РФ и общественных организаций. Начало в 10:00.

«Затем состоится возложение цветов к монументу генералиссимуса А.В. Суворова, памятнику воинам-интернационалистам и военным морякам-подводникам. После чего на территории Музея Вооружённых Сил РФ пройдёт состоится концерт с участием звёзд российской эстрады и будет развёрнута полевая кухня с «суворовской» кашей», - рассказал «КП» один из организаторов акции, выпускник Московского СВУ 1963 года, генерал-майор Александр Владимиров.

Он отметил, что за годы своего существования Суворовские и Нахимовские училища воспитали больше 80 Героев Советского Союза, Социалистического труда и России, четырех летчиков-космонавтов, более тысячи генералов, десятки чемпионов и призеров Олимпиад.

Девять первых Суворовских военных училищ открыли в СССР в 1943 году, через год появились три Нахимовских военно-морских училища.

СПРАВКА "КП"

Сейчас в России действует одиннадцать суворовских военных училищ Минобороны РФ - Екатеринбургское, Казанское, Московское, Московское военно- музыкальное, Пермское, Санкт-Петербургское, Северо-Кавказское (Владикавказ, Северная Осетия - Алания), Тверское, Тульское, Ульяновское и Уссурийское (Приморский край). До 2009 года поступить в эти учебные заведения могли только юноши, а после возможность обучаться получили и девушки.