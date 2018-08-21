2018-08-21T16:35:59+03:00
Политика

Лавров рассказал об активной подготовке визита Путина в Сербию

По словам главы МИД РФ, в настоящее время активно развиваются отношения России и Сербии
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об активной подготовке визита президента страны Владимира Путина в Сербию.

"Эта встреча сейчас готовится активно", — сказал Лаврово на совместной на пресс-конференции с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, открывая переговоры в Сочи.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о планах провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. Он отмтеил, что ожидает визит российского коллеги в Белград в ноябре.

Лавров отметил, что в настоящее время бурно развиваются отношения России и Сербии бурно развиваются, хороший прогресс отмечается во всех направлениях.

"Очень рады видеть вас в Сочи, у нас очень интенсивные контакты. Тепло вспоминаю мой визит в Сербию в феврале этого года, когда мы праздновали 180 лет установления дипотношений", - сказал Лавров.

Он напомнил также о визите Вучича в Москву 8-9 мая, когда он принял участие в Параде Победы и шествии "Бессмертного полка".

"У нас по всем направлениям очень хороший прогресс. Думаю, мы сегодня добавим еще позитива нашим отношениям", - добавил глава МИД РФ, передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученые вывели тромбоциты, которые не отторгает организм
Трамп не собирается лишать Обаму доступа к государственным секретам
В Москве пройдут торжества по случаю 75-летия образования Суворовских и Нахимовских училищ
В честь триколора в Москве пройдет автопробег
«Турпомощь» назвала условие для возвращения «Натали Турс» на рынок
Лавров прокомментировал призывы Лондона к усилению санкций против РФ
В Кремле сочли голословными заявления Microsoft о "русских хакерах"
Кустурица заявил, что не боится санкций за новый концерт в Крыму
В Кремле прокомментировали слова Трампа о готовности снять санкции против РФ
Минобороны РФ разрабатывает новый самолет с вертикальным взлетом
Новейшие танки "Армата" начали поступать в российскую армию
Путин призвал представителей военных ведомств разных стран укреплять партнерство
США депортировали в Германию последнего пособника нацистов
Ученые рассказали, как с возрастом меняется личность человека
В Швеции после столкновения со стаей птиц разбился истребитель
Эксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и шампанское
Российский судья Безбородов будет обслуживать матч Лиги Европы в Норвегии