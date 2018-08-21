Лавров рассказал об активной подготовке визита Путина в Сербию

СЕГОДНЯ 16:31 2018-08-21T16:35:59+03:00

По словам главы МИД РФ, в настоящее время активно развиваются отношения России и Сербии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об активной подготовке визита президента страны Владимира Путина в Сербию.

"Эта встреча сейчас готовится активно", — сказал Лаврово на совместной на пресс-конференции с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, открывая переговоры в Сочи.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о планах провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. Он отмтеил, что ожидает визит российского коллеги в Белград в ноябре.

Лавров отметил, что в настоящее время бурно развиваются отношения России и Сербии бурно развиваются, хороший прогресс отмечается во всех направлениях.

"Очень рады видеть вас в Сочи, у нас очень интенсивные контакты. Тепло вспоминаю мой визит в Сербию в феврале этого года, когда мы праздновали 180 лет установления дипотношений", - сказал Лавров.

Он напомнил также о визите Вучича в Москву 8-9 мая, когда он принял участие в Параде Победы и шествии "Бессмертного полка".

"У нас по всем направлениям очень хороший прогресс. Думаю, мы сегодня добавим еще позитива нашим отношениям", - добавил глава МИД РФ, передает ТАСС.