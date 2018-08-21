Лавров рассказал об активной подготовке визита Путина в Сербию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об активной подготовке визита президента страны Владимира Путина в Сербию.
"Эта встреча сейчас готовится активно", — сказал Лаврово на совместной на пресс-конференции с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, открывая переговоры в Сочи.
Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о планах провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. Он отмтеил, что ожидает визит российского коллеги в Белград в ноябре.
Лавров отметил, что в настоящее время бурно развиваются отношения России и Сербии бурно развиваются, хороший прогресс отмечается во всех направлениях.
"Очень рады видеть вас в Сочи, у нас очень интенсивные контакты. Тепло вспоминаю мой визит в Сербию в феврале этого года, когда мы праздновали 180 лет установления дипотношений", - сказал Лавров.
Он напомнил также о визите Вучича в Москву 8-9 мая, когда он принял участие в Параде Победы и шествии "Бессмертного полка".
"У нас по всем направлениям очень хороший прогресс. Думаю, мы сегодня добавим еще позитива нашим отношениям", - добавил глава МИД РФ, передает ТАСС.