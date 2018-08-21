2018-08-21T16:47:26+03:00
В мире

Трамп не собирается лишать Обаму доступа к государственным секретам

Президент США подчеркнул, что "никогда не обсуждал и не думал об этом"
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он не планирует лишить допуска к государственной тайне бывшего главу американского государства Барака Обаму. Таким образом, он опроверг сообщения американских СМИ, утверждавших о существовании соответствующего намерения Трампа.

«Фальшивые СМИ, которых так много (на этот раз это очень уставший New Yorker), написали неправду о том, что я собираюсь пойти на чрезвычайную меру и лишить доступа к разведывательной сводке президента Обаму», - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter во вторник, 21 августа.

Он подчеркнул, что «никогда этого не обсуждал и не думал об этом».

Напомним, 15 августа стало известно, что Трамп решил отозвать доступ к гостайне у бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент рассматривает возможность лишения допуска другого экс-директора ЦРУ Майкла Хайдена, бывшего главы ФБР Джеймса Коми и других бывших руководителей спецслужб и ведомств.

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