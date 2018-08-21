2018-08-21T17:50:30+03:00
Недвижимость

Россияне стали больше денег вкладывать в строительство и ремонт

Эксперты предполагают, что спрос стал расти из-за предстоящего подорожания
Ася РОМАНЧУК
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Россияне стали активнее строиться и делать ремонтРоссияне стали активнее строиться и делать ремонтФото: Евгения ГУСЕВА
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Россияне стали активно строиться и вкладывать деньги в ремонт. Спрос на услуги строителей вырос на 18%. Огромным спросом пользуется услуга строительства домов под ключ. Это связано с ростом доходов населения, уверены эксперты, а еще с предстоящим подорожанием. С нового года увеличенный НДС отразится и на стоимости рабочих бригад, ценник минимум увеличится на 2-4 процента.

Чаще всего услуги ремонта и строительства заказывают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани и Ростове-на-Дону, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Avito.

Май-июль считается самым горячим периодом у строителей. Россияне хотят за лето и отпуск успеть построиться, провести ремонт, обновить жилплощадь.

Чаще стали вкладывать деньги в строительство частных домов. В сравнении с прошлым годом спрос увеличился на 17% и на 49% по сравнению со среднегодовым значением.

За услугами по ремонту больше всего обращались в ибле. Средний показатель этого месяца превышает на 42% среднегодовое значение и на 19% аналогичный период прошлого года.

Эксперты уверены, что рост доходов населения спровоцировал спрос на строительные и ремонтные работы. По данным Росстата, в первом полугодии среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России увеличилась на 11%.

Вторая причина в подорожании. Традиционно осенью возрастает ценник на услуги рабочих бригад.

Люди опасаются, что курс валют и предстоящее увеличение НДС так же скажутся на стоимости ремонта и спешат успеть закончить работы до конца сентября.

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