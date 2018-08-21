2018-08-21T18:08:24+03:00
Политика

Лавров отверг возможность использования Москвой талибов* для борьбы с ИГ**

Глава МИД РФ при этом подтвердил контакты России с представителями радикального движения для урегулирования ситуации в Афганистане
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг возможность использования российской стороной представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в России) для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Афганистане.

«Я не могу себе представить даже гипотетически, как Россия может использовать "Талибан" для борьбы с ИГ, с которым мы боремся всеми имеющимися у нас средствами», - сказал Лавров.

Он отметил, что Россию поддерживает Сирийскую Арабскую Республику и Ирак в борьбе с террористами и стремится к тому, чтобы «афганский народ избавился от игиловцев».

При этом Лавров подтвердил контакты России с представителями радикального движения для урегулирования ситуации в Афганистане.

"Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами, прежде всего, для обеспечения безопасности российских граждан, находящихся в Афганистане, российских учреждений", - подчеркнул глава МИД РФ. Он добавил, что это делалось также для того, чтобы побуждать талибов отказаться от вооруженной борьбы и вступить в диалог с властями.

По словам Лаврова, представители движения "Талибан" примут участием во встрече московского формата по Афганистану, запланированной на 4 сентября.

*Талибы — представители запрещенного в РФ радикального движения «Талибан».

**ИГ — запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».

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