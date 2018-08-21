Военный эксперт предсказал небывалый спрос на танки «Армата»

СЕГОДНЯ 18:58 2018-08-21T18:59:12+03:00

У России есть все шансы занять первенство в мире по экспорту военной техники

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Вице- премьер России Юрий Борисов уверен, что Россия сможет заинтересовать весь мир новым танком «Армата». Боевая техника будет пользоваться спросом в каждой армии, так как превосходит аналогичные зарубежные образцы на 15–30%.

Такое заявление Борисов сделал, выступая на открытии выставки «Армия-2018». Эксперты уверены, что у танка огромный экспортный потенциал. Недавно новейшие машины стали поступать на вооружение в российскую армию.

-«Армата» — это, безусловно, танк, который обогнал свое время. 15 лет назад все думали, что тяжелая бронетехника на поле боя не нужна, потому что ее могут уничтожить несколько пехотинцев, вооруженных противотанковыми ракетными комплексами или гранатометами. Сейчас ситуация в корне изменилась, - уверен военный эксперт Иван Коновалов.

Разработка Уралвагонзавода включила в себя прорывные технологии: необитаемую башню, места для экипажа в капсуле, новейшая система защиты и современные компьютерные решения.

- Аналога в мире нет. Это почти то же самое, что было у Эйнштейна с его открытиями. Российские конструкторы сделали то, к чему Запад будет еще долго стремиться, - рассказывает Коноалов ФАН.

Эксперт отметил, что и другие российские танки отлично себя зарекомендовали. На поле боя себя прекрасно показали Т-72, Т-90.

- Россия и США являются конкурентами в области экспорта вооружения. У каждого свой рынок. Сейчас Америка пытается подвинуть нас с индийского рынка, но теряет свои позиции на филиппинском рынке. Власти страны отдали предпочтение сотрудничеству с РФ, вполне возможно, что это не один регион, который решит сменить рынок, - отмечает Иван Коновалов.

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