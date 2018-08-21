Путин наградил орденами Федора Бондарчука, Николая Фоменко, Гошу Куценко и Светлану Ходченкову

СЕГОДНЯ 18:40 2018-08-21T18:40:14+03:00

Награда вручается "за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность", отмечается в указе президента РФ

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Во вторник, 21 августа, на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина о награждении государственными наградами.

Согласно документу, российский кинорежиссер Федор Бондарчук награжден орденом Александра Невского "за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность".

Кроме того, награды будут вручены и другим российским деятелям культуры. Валерий Тодоровский и актер Николай Фоменко награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Актер Гоша Куценко награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Актеры "Квартета И" Леонид Барац и Ростислав Хаит получают почетное звание Заслуженного артиста России. Такое же звание присвоено актрисам Дарье Мороз и Светлане Ходченковой. актерам Виктору Добронравову и Дмитрию Дюжеву.