Путин наградил орденами Федора Бондарчука, Николая Фоменко, Гошу Куценко и Светлану Ходченкову
Во вторник, 21 августа, на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина о награждении государственными наградами.
Согласно документу, российский кинорежиссер Федор Бондарчук награжден орденом Александра Невского "за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность".
Кроме того, награды будут вручены и другим российским деятелям культуры. Валерий Тодоровский и актер Николай Фоменко награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Актер Гоша Куценко награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Актеры "Квартета И" Леонид Барац и Ростислав Хаит получают почетное звание Заслуженного артиста России. Такое же звание присвоено актрисам Дарье Мороз и Светлане Ходченковой. актерам Виктору Добронравову и Дмитрию Дюжеву.