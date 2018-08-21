Путин учредил памятную медаль "За строительство Крымского моста"

СЕГОДНЯ 19:01 2018-08-21T19:01:10+03:00

Награда будет вручаться россиянам и иностранным гражданам, а также организациям, внесшим значительный вклад в строительство моста

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В понедельник, 21 августа, президент России Владимир Путин подписал распоряжение об учреждении памятной медали "За строительство Крымского моста".

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что в текущем году Минтрансу будет выделено 27,8 млн рублей из резервного фонда президента на изготовление наград, капсул для них, футляров, бланков, грамот и папок. Изготовление будет курировать ФГУП Центр "Русские ремесла" Управделами президента РФ.

Награда будет вручаться россиянам и иностранным гражданам, а также организациям, внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста. Вручение медали будет происходить от имени главы российского государства.

Диаметр медали "За строительство Крымского моста" составит 60 мм, толщина - 5 мм. На лицевой стороне располагается изображение части моста с арочными пролетами, вверху надпись: "От президента Российской Федерации". Медаль упаковывается в прозрачную капсулу.

Внешний вид медали. Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Напомним, автомобильная часть Крымского моста, соединяющая полуостров и Краснодарский край, была открыта 15 мая 2018 года с участием президента России Владимира Путина.