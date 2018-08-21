Глава МИД Сербии заявил, что Прешевскую долину не отдадут под контроль Косова
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Прешевскую долину (регион на юге Сербии, который граничит с территорией Косово) не отдадут под контроль непризнанной республики.
"Это желание (взять регион под контоль) является свидетельством того, что они (власти Косово) вообще не готовы к какому-либо компромиссу, и в сущности показывает, насколько они хотят реализации своего проекта Великой Албании", - сказал он.
Он отметил, что это произойдет только тогда, "когда на осине зацветет виноград ".
По мнению Дачича, косовские албанцы не понимают, что ситуация в мире в настоящее время изменилась.
"В Приштине вчера или позавчера праздновали день рождения Билла Клинтона, и я полагаю, что это единственное место в мире, кроме дома самого Билла Клинтона, где вообще праздновали его день рождения. Это доказательство того, что они отстали от времени", - добавил глава МИД Сербии, передает ТАСС.
Напомним, Республику Косово, по версии Сербии, признают 105 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117.