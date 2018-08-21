2018-08-21T19:29:07+03:00
В мире

Ципрас заявил об успешном завершении кредитной одиссеи ЕС для Греции

По словам премьера Греции, правительство страны берет на себя ответственность за решительную ликвидацию кризиса
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Греции Алексис ЦипрасПремьер-министр Греции Алексис ЦипрасФото: REUTERS
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Во вторник, 21 августа, премьер-министр Греции Алексис Ципрас выступил с телевизионным обращением к нации, в котором заявил об успешном завершении кредитной одиссеи Евросоюза, продлившейся восемь лет.

По словам Ципраса, его поездка на остров Итака "означает конец одиссеи, во время которой греки пережили огромные трудности".

Накануне власти ЕС заявили о завершении программы макрофинансовой помощи Греции. По словам премьер-министра страны, во время реализации программы произошли беспрецедентные для страны события.

«Было потеряно 25% национального богатства страны, три грека из 10 стали безработными, а среди молодежи - шесть из 10. Были осуществлены меры жесткой экономии на 65 млрд евро», - заявил Ципрас.

Он подчеркнул, что греческое правительство страны взяло на себя ответственность за решительную ликвидацию экономического кризиса. Этот день он назвал историческим днем освобождения «начала новой эры».

Напомним, с 2010 года в Греции реализовывалась программа внешней макрофинансовой помощи ЕС объемом более 80 млрд евро.

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