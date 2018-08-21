2018-08-21T19:58:03+03:00
В мире

Глава МИД Германии призвал Евросоюз создать независимую от США платежную систему

По словам Хайко Мааса, Европа должна защитить свои компании от антииранских санкций Вашингтона
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД Германии Хайко МаасГлава МИД Германии Хайко МаасФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Евросоюз создать независимую от Соединенных Штатов платежную систему и Европейский валютный фонд, чтобы защитить свои компании от санкций США в отношении Ирана.

"Мы ясно сказали американцам, что мы считаем ошибкой [их] выход из атомной сделки с Ираном", - сказал Маас в своей статье, опубликованной в газете Handeslblatt во вторник, 21 августа.

Он отметил, что первые американские санкции против Ирана опять вступили в силу.

"Поэтому необходимо усилить европейскую автономность, создав независимые от США платежные каналы, Европейский валютный фонд и независимую систему SWIFT", - добавил глава МИД ФРГ.

Маас также предложил жителям Европы активнее противодействовать американцам, когда «США заступают за красную линию».

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