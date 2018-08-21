2018-08-21T20:16:50+03:00
В мире

Власти США выделят 380 млн долларов для защиты выборов в Конгресс от хакеров

По данным СМИ, полностью обновить оборудование и принять другие защитные меры до ноября руководство страны не успеет
Екатерина БОЛГОВА
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США выделяют на кибербезопасность выборов $380 млнСША выделяют на кибербезопасность выборов $380 млнФото: REUTERS
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Власти США выделят 380 млн долларов для защиты от хакеров инфраструктуры, которая будет участвовать в организации промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Но, как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад федеральной Комиссии по содействию выборам, полностью обновить оборудование и принять другие защитные меры руководство страны за это время не успеет.

Отмечается, что около 96% этих средств уже получены властями всех 50 штатов и других территорий, где будут проведены выборы. Всего в течение ближайших пяти лет на защиту от киберугроз будет потрачено больше 134 млн долларов, еще свыше 102 млн долларов будут направлены на замену оборудования, используемого на выборах.

Планируется, что будут полностью заменены электронные устройства для голосования устройствами, способными также обрабатывать бумажные бюллетени. Эксперты считают, что эти приборы лучше защищены от хакеров, но вряд ли получится заменить все в срок.

Промежуточные выборы в Конгресс состоятся в США 6 ноября.

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