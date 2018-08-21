Украина обвинила Россию в задержании 150 судов

СЕГОДНЯ 20:56 2018-08-21T20:56:50+03:00

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Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Россия задержала более 150 иностранных судов по пути в украинские порты на Азовском море.

"У меня нет точных данных, но это, кажется, больше 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. Причем тенденция сохраняется: пограничники российские продолжают осматривать те суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море", - сказал Слободян.

Он отметил, что из-за проверок украинским судам приходится ожидать перед Керченским мостом по несколько суток. По его словам, суда, которые направляются в российские порты, не задерживаются, передает телеканал "112. Украина".

По информации Мининфраструктуры Украины, с 29 апреля по 9 июля текущего года российская сторона задержала для досмотра 93 украинских судна. Украинский министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что "Россия нарочно создает препятствия судам, следующим в украинские порты Азовского моря".