В МИД РФ назвали «охотой на ведьм» заявление Microsoft о вмешательстве в выборы в США

СЕГОДНЯ 21:08 2018-08-21T21:08:34+03:00

В МИД заявили, что Россия сделает выводы в связи с заявлением Microsoft о вмешательстве в выборы в США Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ведомстве считают, что для таких выводов нет доказательств

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Во вторник, 21 августа, в министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление американской компании Microsoft о приписываемой российской стороне попытке хакеров вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре.

В ведомстве отметили, что заявления сделаны без приведения каких-либо доказательств и рассчитаны на заметный политический и общественный "вау-эффект".

"Жаль, что крупной международной компании, к тому же давно, активно и успешно работающей на российском рынке, приходится участвовать в захватившей Вашингтон охоте на ведьм. Это их выбор", - указали в дипломатическом ведомстве.

В комментарии МИД РФ подчеркивается, что Россия сделает выводы в связи с этим заявлением.

Напомним, накануне Microsoft обвинила "российских хакеров" в якобы стремлении повлиять на выборы в конгресс США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что непонятно, какие хакеры имеются в виду и в чем заключается влияние на голосование.